



Ярив Левин: реформы будут осуществлены. Нельзя, чтобы улица управляла страной





Министр юстиции Ярив Левин дал интервью сегодня вечером Аеле Хассон на 13 канале - в то самое время, когда проходят демонстрации против продвигаемой им правовой революции.



В интервью Левин заявил, что он полон решимости завершить работу над законодательством. "Я не считаю правильным управлять страной с помощью угроз и диктата улицы. Это можно завершить переговорами, можно достичь понимания, но такие переговоры, как предлагают Ганц и Лапид - этого не будет", - сказал Левин. Он обрушился на оппозицию и заявил, что события этой недели в комиссии по законодательству были "позорными и жестокими". Левин обвиняет во всем Еш Атид и Яира Лапида.



Что касается изменения состава комитета по назначению судей, Левин сказал, что "есть о чем поговорить". Однако он подчеркнул: "Мы не вернемся к ситуации, когда судьи имеют право вето в комитете. Мы не вернемся к ситуации, когда целые общины исключены. Суд принадлежит всем".



Министр юстиции опроверг сообщения о том, что между ним и премьер-министром Нетаниягу существует напряженность. "Это одна большая фальшивка, часть систематического промывания мозгов", - сказал Левин, - "все разрешено ради того, чтобы вставлять палки в колеса реформ".



На этой неделе Левин и председатель комитета по конституции Симха Ротман разъяснили, что законодательный процесс будет продолжен, несмотря на просьбу президента Ицхака Герцога заморозить его до тех пор, пока коалиция и оппозиция не проведут переговоры.