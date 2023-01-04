



Ярив Левин представил основные принципы правовой реформы

Министр юстиции Ярив Левин, представляя основные принципы правовой реформы, заявил, что нынешняя система правосудия "не является демократией".



По его словам, предлагаемый им план будет обсуждаться в Кнессете.



Он подчеркнул, что состав комитета по отбору судей будет изменен, чтобы предоставить больше власти политикам.



"Судьи больше не будут выбирать сами себя. Это будет достигнуто путем уравнивания числа представителей судебной и политической системы", - отметил Левин.



По его словам, представителей Коллегии адвокатов заменят депутаты Кнессета, что сбалансирует законодательную систему. Второй пункт касается отмены законов судом.



"Больше не будет ситуации, при которой суд любым составом сможет отменять законы", - отметил он.



Согласно плану, Кнессет повторно сможет принять отмененный закон большинством в 61 депутат. Однако повторное голосование будет невозможно, если БАГАЦ отменит закон абсолютным большинством в 15 судей.



Левин раскритиковал судебную систему, отменяющую законные решения Кнессета под предлогом юридической несостоятельности.



Последней частью реформы будут новые правила, позволяющие министрам назначать своих собственных юрисконсультов вместо того, чтобы получать консультации от советников, работающих в министерстве юстиции.

