



Ярив Левин отверг компромисс президента Герцога



Министр юстиции Ярив Левин дал интервью Шарону Галю на 13-м канале и заявил, что не будет никакой задержки в законодательном процессе запланированной реформы судебной системы, и что он не готов обсуждать компромиссные предложения по этому вопросу.



Ранее президент Израиля Ицхак Герцог предложил компромиссный вариант, в рамках которого законодательный процесс замораживался на две недели, в течение которых инициаторы реформ должны были провести переговоры с представителями судебной системы.



"Пусть не будет сомнений, никакого замораживания законодательства не будет, ни на минуту, у нас есть опыт, был министр юстиции, человек со способностями не меньшими, чем у меня, профессор Фридман, и он выступал с совершенно минимальными инициативами, и, конечно, все потопили в бесконечных разговорах целью которых было только помешать ему что-то сделать. Со мной такого не произойдет. Я очень хорошо знаю законодательные процедуры в Кнессете, и я не допущу никакой остановки законодательных процессов", - заявил Левин.