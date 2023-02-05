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Ярив Левин отверг компромисс президента Герцога
05.02.2023 18:37 Аркадий Бочаровский

Ярив Левин отверг компромисс президента Герцога


Министр юстиции Ярив Левин дал интервью Шарону Галю на 13-м канале и заявил, что не будет никакой задержки в законодательном процессе запланированной реформы судебной системы, и что он не готов обсуждать компромиссные предложения по этому вопросу. 

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог предложил компромиссный вариант, в рамках которого законодательный процесс замораживался на две недели, в течение которых инициаторы реформ должны были провести переговоры с представителями судебной системы.

"Пусть не будет сомнений, никакого замораживания законодательства не будет, ни на минуту, у нас есть опыт, был министр юстиции, человек со способностями не меньшими, чем у меня, профессор Фридман, и он выступал с совершенно минимальными инициативами, и, конечно, все потопили в бесконечных разговорах целью которых было только помешать ему что-то сделать. Со мной такого не произойдет. Я очень хорошо знаю законодательные процедуры в Кнессете, и я не допущу никакой остановки законодательных процессов", - заявил Левин.

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