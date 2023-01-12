



Ярив Левин: от Эстер Хайют мы слышим ту же риторику, что от черных флагов

Министр юстиции Ярив Левин отреагировал на жесткую критику его правовой реформы со стороны главы БАГАЦа Эстер Хайют.





Левин сказал: "Сегодня вечером мы услышали риторику, которая исходит от демонстрации черных флагов. Речь идет об одной и той же политической повестке дня. Это та же политическая повестка дня, тот же призыв поджечь улицы. Мы не услышали государственного мышления, мы не услышали нейтралитета. Мы не услышали взвешенной правовой позиции. Мы услышали заявления политиков которые агитируют протестующих".





"Ее слова - доказательство того, что система правосудия сбилась с пути. Не существует современной демократии, в которой судьи выбирают сами себя и вмешиваются в фундаментальные законы по собственному желанию." Левин также добавил, что "демократия - это не тирания меньшинства, которое навязывает свои ценности большинству через контроль над судебной системой. Правление судьи - это противоположность демократии".