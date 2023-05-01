



Ярив Левин обвинил администрацию США в сотрудничестве с организаторами протестов





Министр юстиции Израиля Ярив Левин обвинил администрацию США в сотрудничестве с движением протеста против правовых реформ, говорится в сообщении израильского новостного сайта Walla.



В записи, полученной сайтом, Левин, выступавший на встрече с ультраортодоксальными политическими активистами, сказал, что протестное движение имеет "полный контроль над прессой" и "держит в руках суд, прокуратуру и всю финансовую систему, а также администрацию США, которая сотрудничает с ними".



Левин добавил, однако, что американцы "делают это из искренних побуждений, я не думаю, что ими кто-то управляет".



Министр юстиции также подчеркнул, что он готов бороться за реформу судебной системы, и заявил, что единый голос правящей партии является залогом успеха реформы. Он также обвинил оппозицию в том, что она не проявила никаких признаков стремления к компромиссу на переговорах в резиденции президента, но добавил, что компромисс необходимо искать.