



Ярив Левин об Идит Сильман: "Спасла Израиль от катастрофы"

Ярив Левин в четверг представил список "Ликуда" в Кнессет 25-го созыва.



После подачи он ответил на петицию Движения за качество власти с требованием отменить включение Идит Сильман в список "Ликуда", заявив, что это "брутальное попрание положения закона". Об этом сообщает "Аруц Шева".



По словам Левина, Идит Сильман является "очень смелой женщиной, которая совершила совсем не простой поступок, спасла Государство Израиль от катастрофы, которая могла бы постигнуть нас, если бы это плохое правительство продолжало служить в течение долгого времени".



Левин отметил, что "любовь, которую получает Сильман среди публики" является четким ответом на то, что те, кто "идут по идеологическому пути и не поддаются обману", заслуживают того, чтобы оставаться в политике.



"Я очень рад, что она является частью списка "Ликуд", и я не сомневаюсь, что Сильман внесет большой вклад в работу будущего Кнессета благодаря своему опыту и способностям", - заявил Левин, говоря об Идит Сильман.