



Ярив Левин: невозможно согласиться с таким компромиссом





Министр юстиции Ярив Левин разъяснил утром 5 сентября, что он не согласен с компромиссным предложением по правовой революции, которое хочет представить премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



"Невозможно согласиться с новым компромиссным предложением, оно не меняет главного - изменения в комитете по отбору судей - я не знаю, чтобы оно было согласовано", - сказал он в интервью радио Коль Бэ Рама.



Министр юстиции назвал публикации о проекте компромисса "слухами". По его словам, "нет никакой смены премьер-министра по вопросу реформы, это вопрос, которому мы привержены уже давно и который отражен в коалиционных соглашениях, необходимо, наконец, создать управление - меня поддерживает премьер-министр. Я не знаком с этим предложением, насколько я понимаю, оппозиция не готова ни к чему".



"Я не знаю о реальных контактах, которые происходят, есть всякие идеи, но договориться можно не раздувая шары сенсаций, а сидя друг с другом, обсуждая вещи и приходя к соглашению", - добавил Левин. "Нет никаких причин для того, чтобы что-то подобное не происходило, так всегда делалось в Кнессете. Я думаю, что даже в этом вопросе, в конце концов, если есть реальное желание достичь договоренностей, это возможно - нужно просто сесть и поговорить".

