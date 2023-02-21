



Ярив Левин: Мы сделали очень важный шаг на пути реформы судебной системы



Вице-премьер и министр юстиции Ярив Левин сообщил об утверждении на пленарном заседании Кнессета в первом чтении реформы судебной системы.



Левин: "Сегодня мы сделали очень важный шаг в процессе исправления судебной системы. Больше нет правовой системы, принадлежащей элитам, нет аристократии. Отныне - суд будет принадлежать всем".



"Я снова призываю лидеров оппозиции и ее членов проявить ответственность", - добавил Левин. "Вернитесь к разговору. Можно достичь взаимопонимания. Но законодательство нельзя переписывать. Я полон решимости провести реформу - и ничто меня не остановит".