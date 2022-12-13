



Ярив Левин избран спикером Кнессета

Депутат Ликуда Ярив Левин был избран на пост спикера Кнессета. За него проголосовали 64 члена Кнессета.



Спикер Кнессета, член Ликуда Ярив Левин, в своей речи после избрания спикером Кнессета сказал: "Я сделаю все возможное, чтобы выполнить эту миссию, признавая важность Кнессета для всего общества и особенно для слабых его членов. Нам необходимо приложить совместные усилия, чтобы укрепить статус Кнессета как законодательного органа власти, статус, который сильно пострадал в последнее время".