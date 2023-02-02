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Ярив Левин: Если суд вмешается в реформу, последует мощная реакция Кнессета
02.02.2023 10:37 Аркадий Бочаровский

Ярив Левин: Если суд вмешается в реформу, последует мощная реакция Кнессета


  
Министр юстиции Ярив Левин поясняет, что он не отступит от основных принципов реформы. 

Левин предупредил, что попытка БАГАЦа вмешаться в законодательный процесс “породит мощную реакцию Кнессета”

Левин готов говорить о том, какое количество депутатов потребуется для перодоления вето БАГАЦа (пискат а-итгабрут), но коалиция будет настаивать на основных принципах реформы - полный контроль коалиции в назначении судей во всех судах.

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