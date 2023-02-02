



Ярив Левин: Если суд вмешается в реформу, последует мощная реакция Кнессета





Министр юстиции Ярив Левин поясняет, что он не отступит от основных принципов реформы.



Левин предупредил, что попытка БАГАЦа вмешаться в законодательный процесс “породит мощную реакцию Кнессета”



Левин готов говорить о том, какое количество депутатов потребуется для перодоления вето БАГАЦа (пискат а-итгабрут), но коалиция будет настаивать на основных принципах реформы - полный контроль коалиции в назначении судей во всех судах.