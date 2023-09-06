



Ярив Левин: Бени Ганц принял Абу Мазена у себя дома, но меня он видеть не хочет



Министр юстиции Ярив Левин дал интервью радио 104,5 FM и отреагировал на компромиссное предложение президента по поводу правовой реформы.



Левин сказал: "Это предложение не является предложением, которое кто-то принял, его можно назвать компромиссным наброском до завтрашнего дня. Это - пробный шар, и мы видели много подобных пробных шаров в последнее время".



Левин также высказался о готовности лидеров коалиции к подобному компромиссу: "Ганц принимал Абу Мазена у себя дома, но я не готов к встрече".