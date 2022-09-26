



Япония запретила ввозить в Россию связанные с химическим оружием товары

Япония усилила санкции против РФ из-за вторжения в Украину, запретив экспорт в Россию товаров, связанных с химическим оружием, сообщает Reuters со ссылкой на генерального секретаря Кабинета Министров Хирокадзу Мацуно.



Япония также расширила список подсанкционных юрлиц: она добавила в перечень 21 российскую организацию, в частности научные лаборатории.



Кроме того, в Токио "глубоко обеспокоены" возможностью применения ядерного оружия.