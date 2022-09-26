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Япония запретила ввозить в Россию связанные с химическим оружием товары
26.09.2022 07:54 Евгения Маркова

Япония запретила ввозить в Россию связанные с химическим оружием товары

Япония усилила санкции против РФ из-за вторжения в Украину, запретив экспорт в Россию товаров, связанных с химическим оружием, сообщает Reuters со ссылкой на генерального секретаря Кабинета Министров Хирокадзу Мацуно.

Япония также расширила список подсанкционных юрлиц: она добавила в перечень 21 российскую организацию, в частности научные лаборатории.

Кроме того, в Токио "глубоко обеспокоены" возможностью применения ядерного оружия.

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