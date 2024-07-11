



Япония: За обход санкций задержан гражданин России

Впервые с начала широкомасштабной войны, развязанной Россией на территории Украины, в Японии провели задержание россиянина.



Мужчина был задержан в японской префектуре Осака по подозрению в поставках подсанкционных товаров двойного назначения в Россию в обход санкций, сообщили Nikkei в местной полиции.



Японская полиция утверждает, что в январе 2023 года россиянин без разрешения правительства отправил в Россию контейнер с гидроциклами, двигателями для кораблей и подержанными мотоциклами.Всего мужчина переправил в Россию товаров на сумму примерно 43 млн йен (около 23,3 млн руб.), пишет издание. Полиция узнала о возможном преступлении еще в прошлом апреле.



38-летний Андрей Сова, работающий представителем торговой компании Astrade в Осаке “наградил” проблемами компанию, где он работал там тоже прошли обыски. Россиянин отказался от дачи показаний до прибытия адвоката.



Как отмечают японские СМИ, это первое дело в Японии о нарушении санкций против России с февраля 2022 года. До этого власти страны из-за войны в Украине запретили поставлять в Россию более 800 товаров. Среди них есть, в том числе, яхты, прогулочные и спортивные суда, а также автомобили и детали для них.



