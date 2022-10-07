



Япония ввела санкции против 80 россиян и 9 российских организаций

Япония ввела санкции против 80 россиян и девяти российских организаций, сообщили в Минфине страны. Согласно документу, 23 человека попали в санкционный список из-за аннексии Россией украинских территорий.



Среди прочих под санкции попали родственники: