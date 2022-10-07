Новости » Политика
Япония ввела санкции против 80 россиян и 9 российских организаций
07.10.2022 13:01 Юлия Фрилис

Япония ввела санкции против 80 россиян и 9 российских организаций

Япония ввела санкции против 80 россиян и девяти российских организаций, сообщили в Минфине страны. Согласно документу, 23 человека попали в санкционный список из-за аннексии Россией украинских территорий.

Среди прочих под санкции попали родственники:

  • премьер-министра РФ Михаила Мишустина;
  • министра обороны Сергея Шойгу;
  • заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева;
  • главы Чеченской республики Рамзана Кадырова;
  • представителей ВКС РФ и Росгвардии.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы