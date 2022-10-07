Япония ввела санкции против 80 россиян и 9 российских организаций
Япония ввела санкции против 80 россиян и девяти российских организаций, сообщили в Минфине страны. Согласно документу, 23 человека попали в санкционный список из-за аннексии Россией украинских территорий.
Среди прочих под санкции попали родственники:
- премьер-министра РФ Михаила Мишустина;
- министра обороны Сергея Шойгу;
- заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева;
- главы Чеченской республики Рамзана Кадырова;
- представителей ВКС РФ и Росгвардии.