



Япония ужесточит наказание за утечку данных об оборонных технологиях

Правительство Японии в пятницу утвердило ужесточение наказания за утечку данных с оборонных предприятий или данных, связанных с оборонными технологиями.



В рамках нового законопроекта утечка оборонных сведений будет наказываться штрафом в 3,8 тысячи долларов или тюремным заключением на срок до одного года.



Кроме того, закон предусматривает создание системы госфинансирования для национальных производителей. Субсидии будут нацелены на диверсификацию поставок.



Законопроект должен будет также пройти одобрение в парламенте.



Правящий блок во главе с Либерально-демократической партией Японии имеет большинство в обеих палатах национального парламента, поэтому законопроект гарантированно будет одобрен.