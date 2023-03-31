



Япония разработала проект поощрения браков и повышения рождаемости

Японский министр Масанобу Огура обнародовал в пятницу проект, направленный на сокращение снижения рождаемости, включающий увеличение субсидий на воспитание детей и образование и повышение заработной платы для молодых работников, чтобы стимулировать бракосочетания и рождение детей.



Население Японии, составляющее более 125 миллионов человек, сокращается в течение 15 лет и, по прогнозам, к 2060 году сократится до 86,7 миллионов. Сокращение и старение населения имеет огромные последствия для экономики и национальной безопасности страны.



Масанобу Огура заявил, что следующие несколько лет, возможно, станут “последним шансом для Японии обратить вспять снижение рождаемости”. По его словам, если крождаемость продолжит падать такими темпами, то в 2030-х годах молодое население будет сокращаться вдвое быстрее, чем сейчас. Многие молодые японцы не спешат создавать семьи, обеспокоенные перспективами трудоустройства, корпоративной культурой, несовместимой с работой обоих родителей, и отсутствием общественной толерантности к маленьким детям.



План Огури предлагает увеличить финансовую помощь, в том числе государственные субсидии на воспитание детей, обеспечить более щедрые ссуды для получения высшего образования и расширить доступ к услугам по уходу за детьми. Он также направлен на изменение культурного мышления в сторону большего гендерного равенства. Предложение включает увеличение государственной помощи компаниям для мотивации сотрудников-мужчин брать отпуск по уходу за ребенком.



В 2022 году в Японии было 799 728 новорожденных, что является рекордно низким показателем, опустившись ниже 800 000 впервые с начала исследований в 1899 году. Многие пары не решаются пополнять свои семьи из-за роста расходов.



Япония является третьей по величине экономикой в ​​мире, но стоимость жизни высока, заработная плата растет медленно, и около 40% японцев работают неполный рабочий день или работают по контракту. Критики говорят, что правительство отстает для того, чтобы сделать общество более инклюзивным для детей, женщин и меньшинств. При консервативной правящей партии, поддерживающей традиционные семейные ценности и гендерные роли, незамужние женщины, не имеющие детей, обычно пользуются меньшим уважением, а брак является обязательным условием для рождения детей.



В стране, занимающей одно из первых мест в мире по гендерному равенству, ситуация препятствует карьере женщин после замужества или рождения детей.

Большинство японцев в возрасте от 18 до 34 лет говорят, что надеются когда-нибудь жениться, но планируют иметь меньше двух детей.