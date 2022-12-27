



Япония разместит у Тайваня группу ПРО

Министерство обороны Японии развернет зенитно-ракетный комплекс на острове Йонагуни, самом западном острове страны, недалеко от Тайваня, сообщает Jiji News.



“Размещение ракетных войск является частью плана по расширению лагеря Сухопутных сил самообороны на острове, входящем в префектуру Окинава, для усиления обороны юго-западных островов Японии”, – представителя министерства обороны Японии Такеши Аоки.



Ранее в этом месяце Япония обнародовала крупнейшее со времен Второй мировой войны наращивание вооруженных сил с планом на 320 миллиардов долларов, который предусматривает закупку ракет, способных нанести удар по Китаю.