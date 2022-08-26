



Япония продолжит развивать ядерную энергетику

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил, что атомная энергетика чрезвычайно важна для «зеленой» экономики. Правительство будет изучать возможности для разработки и строительства новых реакторов, поскольку страна стремится избежать новых нагрузок на электросети и ограничить зависимость от импорта энергии, пишет The Japan Times.



"Ядерная энергетика и возобновляемые источники энергии исключительно важны, чтобы продолжать осуществлять "зеленую трансформацию" экономики", – сказал он.



Глава правительства сообщил, что Япония с лета 2023-го снова запустит еще семь ядерных реакторов. Следовательно, количество тех, которые вернутся к работе после аварии на АЭС "Фукусима-1", возрастет до 17 из 33-х.



Кроме того, по информации японских СМИ, Токио планирует увеличить срок работы реакторов с нынешнего максимума до 60 лет, чтобы обеспечивать стабильную поставку энергии и снижение выбросов углекислого газа в атмосферу.



Также в 2030 году Япония планирует достичь цели – производство атомной энергии должно составлять от 20 до 22% электроэнергии страны.