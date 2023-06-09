



Япония предоставит Украине экстренную помощь в размере $5 млн

Токио предоставит экстренную гуманитарную помощь Киеву в размере 5 миллионов долларов в связи с подрывом Каховской ГЭС. Об этом сообщило японское министерство иностранных дел по итогам телефонного разговора премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента Украины Владимира Зеленского.



Отмечается, что лидеры стран провели 30-минутную беседу, в ходе которой японский премьер выразил соболезнования и солидарность с народом Украины в связи с последствиями разрушения дамбы Каховской ГЭС.



Кисида заявил, что российская агрессия привела к гибели многих мирных жителей в разных частях Украины, а также к повреждению гражданских объектов, в том числе электростанций, что совершенно неоправданно.



"Япония планирует оперативно оказать чрезвычайную гуманитарную помощь в размере пяти миллионов долларов жителям, пострадавшим от наводнения, через международные организации", - подчеркнули в МИД.



Напомним, ночью 6 июня российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, что вызвало масштабное затопление территорий в Херсонской области.

По последним данным, в регионе подтоплены 48 населенных пунктов, из них 34 - на подконтрольной Украине территории. Известно о пяти погибших на правобережье.

