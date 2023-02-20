



Япония предоставит $5,5 млрд дополнительной помощи Украине

Япония планирует выделить Украине $5,5 млрд дополнительной финансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, сообщает Kyodo News.



Кисида также отметил, что пригласит президента Украины Владимира Зеленского на онлайн-саммит Группы семи, который запланирован на этой неделе.



Напомним, на саммите лидеры G7 подтвердят свое единство в борьбе с агрессией РФ против Украины и заявят о продолжении поддержки.



Ранее сообщалось, что Украина получит от Японии $170 млн на восстановление инфраструктуры