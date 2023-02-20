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Япония предоставит $5,5 млрд дополнительной помощи Украине
20.02.2023 14:48 Раиса Вовк

Япония предоставит $5,5 млрд дополнительной помощи Украине

Япония планирует выделить Украине $5,5 млрд дополнительной финансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, сообщает Kyodo News.

Кисида также отметил, что пригласит президента Украины Владимира Зеленского на онлайн-саммит Группы семи, который запланирован на этой неделе.

Напомним, на саммите лидеры G7 подтвердят свое единство в борьбе с агрессией РФ против Украины и заявят о продолжении поддержки.

Ранее сообщалось, что Украина получит от Японии $170 млн на восстановление инфраструктуры 

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