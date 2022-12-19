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Япония подтвердила изменения в развитии своей ядерной энергетики
19.12.2022 23:12 Юлия Фрилис

Япония подтвердила изменения в развитии своей ядерной энергетики

Япония подтвердила серьезные изменения в развитии своей ядерной энергетики. Ранее страна заявляла, что не намерена строить новые реакторы. Однако теперь там постараются заменить выведенные из эксплуатации ядерные реакторы и продлить срок службы существующих.

Новая политика, одобренная группой экспертов при Министерстве промышленности, позволит существующим ядерным реакторам работать сверх проектного срока в 60 лет, а также будет поддерживать разработку новых. Дальнейшие детали будут обсуждаться в парламенте в следующем году.

Вместе с тем в марте 2021 года на атомную энергетику приходилось 3,9% электроэнергии Японии, однако правительство планирует увеличить эту долю до 22% к 2030 году.

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