



Япония не планирует присоединяться к НАТО, - Кисида

Япония не планирует присоединяться к НАТО, но обсуждает план Альянса по открытию офиса связи в Токио.



Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает Reuters.



Комментарий Кисиды прозвучал после того, как ранее в этом месяце посол Японии в США заявил о планах по открытию офиса Альянса в Токио для содействия консультациям в регионе.



"Мне неизвестно ни о каком принятом решении", - сказал Кисида на заседании парламента по вопросу об открытии офиса НАТО в Токио, добавив, что его страна не планирует присоединяться к Альянсу как постоянный или ассоциированный член.



Сначала посол Японии в США Кодзи Томмита заявил намерения открыть офис Альянса в Токио. Глава МИД страны Йосимаса Хаяси отметил, что такое решение связано с тем, что вторжение России в Украину сделало мир менее стабильным.



После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс обсуждает с Японией возможность открытия офиса в Токио.



При этом такую инициативу осудили в Китае, отметив, что шаг Японии является чем-то, что Азиатско-Тихоокеанский регион "не приветствует" и добавив, что Токио должно быть "осторожным в вопросе военной безопасности".