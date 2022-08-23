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Япония намерена ужесточать санкции против России
23.08.2022 13:44 Александр Юзовский

Япония намерена ужесточать санкции против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил членам своего правительства усиливать санкции в отношении России для поддержки Украины.

"Японский премьер-министр Фумио Кисида дал указание министрам своего кабинета продолжать дипломатические действия, в том числе санкции, против России и помогать Украине, поддерживая тесное сотрудничество с G7", – говорится в материале Reuters.

Отмечается, что во время последней встречи с чиновниками Кисида не обсуждал никаких новых санкций.

"Мы продолжим плодотворно работать с G7 и международным сообществом, выполняя указание премьера, и будем реагировать должным образом", – отметил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

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