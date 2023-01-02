



Япония намерена пригласить Зеленского на саммит "Большой семерки"

Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме, сообщает Nikkei.



Как и на саммите в Эльмау, Япония, как страна - председатель Группы семи, хочет создать условия для интенсивных дискуссий по российскому вторжению в Украину.



Выступление Зеленского познакомит лидеров "семерки" с текущей ситуацией.



Для Токио координация действия G7 по Украине является важным шагом в подготовке к возможному конфликту вокруг Тайваня.



В Японии считают, что в случае такого конфликта она окажется в него непосредственно втянута, и рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китаю совместно с США и Европой аналогично тому, как это было сделано в отношении РФ.



Помимо Украины для участия в саммите G7 планируется также пригласить премьера Индии Нарендру Моди, председательствующего в этом году в G20, и президента Индонезии Джоко Видодо.



Напомним, страны "Большой семерки" заверили, что они будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию.