



Япония испытала новую ракету-перехватчик на фоне роста напряженности в регионе

Боевые испытания новой ракеты-перехватчика Standard Missile-3 провели морские силы самообороны Японии, сообщает The Defense Post.



Испытания прошли с 16 по 19 ноября у берегов Гавайских островов совместно с ВМС США.



Эсминец JS Maya в Токио запустил ракету-перехватчик SM-3 Block 2A и успешно поразил имитацию баллистической ракеты средней дальности, которую выпустили американские военные.



Испытания проводились для оценки характеристик эсминцев, оснащенных системой Aegis и возможностей ракеты-перехватчика.



"Успех этого совместного испытания знаменует собой важную веху в демонстрации первой боевой стрельбы SM-3 Blk IIA с японского корабля", — заявил директор Агентства противоракетной обороны США вице-адмирал Джон Хилл.



"Совместная разработка SM-3 Blk IIA японским правительством, правительством США и отраслевой группой и интеграция с системой вооружения Aegis на японских кораблях, оснащенных средствами противоракетной обороны имеет жизненно важное значение для защиты от постоянно возрастающих угроз", — отметил он.



Ракета-перехватчик SM-3 представляет собой оборонительное оружие, использующее для нейтрализации цели чистую силу, а не боеголовку и может работать на больших высотах и ​​в более широком диапазоне, чем другие ракеты-перехватчики, благодаря улучшенным сенсорам.



SM-3 Block 2A, разработанный в сотрудничестве с Японией, имеет мощный ракетный двигатель для защиты более широких территорий и передовую кинетическую боеголовку для улучшенных функций поиска, распознавания, захвата и отслеживания.



Испытания прошли на фоне продолжающегося роста напряженности между Японией и Китаем, а также Северной Кореей.



10 ноября 2022 года Япония и США начали учения Keen Sword, задействовав 30 кораблей, 370 самолетов и 36 тыс. военнослужащих. Легенда учений предполагает защиту отдаленных японских островов, которые могут стать мишенью в случае военного конфликта Китая и Тайваня.

