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Япония и Южная Корея осудили вторжение ХАМАС
08.10.2023 17:00 Наталья Богинская

Япония и Южная Корея осудили вторжение ХАМАС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил ХАМАС и других палестинских террористов за вторжение в Израиль, призвав все стороны проявлять сдержанность.

“Япония решительно осуждает нападения, в результате которых серьезно пострадали ни в чем не повинные мирные жители”, – заявил Кисида.
Кисида также осудил боевиков за похищения людей, призвав к их немедленному освобождению.

Министерство иностранных дел Южной Кореи также заявило, что решительно осуждает “неизбирательные нападения на Израиль из Газы” и призвало к немедленному прекращению этих атак.

Правительство Японии заявило, что работает над обеспечением безопасности своих граждан в Израиле и Газе, в то время как министерство иностранных дел Южной Кореи призвало своих граждан покинуть страну.

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