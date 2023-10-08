



Япония и Южная Корея осудили вторжение ХАМАС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил ХАМАС и других палестинских террористов за вторжение в Израиль, призвав все стороны проявлять сдержанность.



“Япония решительно осуждает нападения, в результате которых серьезно пострадали ни в чем не повинные мирные жители”, – заявил Кисида.

Кисида также осудил боевиков за похищения людей, призвав к их немедленному освобождению.



Министерство иностранных дел Южной Кореи также заявило, что решительно осуждает “неизбирательные нападения на Израиль из Газы” и призвало к немедленному прекращению этих атак.



Правительство Японии заявило, что работает над обеспечением безопасности своих граждан в Израиле и Газе, в то время как министерство иностранных дел Южной Кореи призвало своих граждан покинуть страну.