



Япония и Израиль подписали стратегическое соглашение

Министр обороны Бени Ганц и его японский коллега Ясукадзу Хамада подписали 30 августа соглашение об активизации сотрудничества в сфере военной техники и технологий.

Документ был подписан на фоне визита главы израильского минобороны по случаю 70-летия установления отношений между двумя странами.

Ганц сказал, что укрепление сотрудничества в сфере обороны поднимет связи между странами на стратегический уровень.

"Это сотрудничество в более широких областях, от оборонных технологий до обмена информацией и межвоенных действий, укрепит обороноспособность каждой страны, а также наш совместный вклад в мир и стабильность в наших регионах и во всем мире", — подчеркнул Ганц.

Хамада приветствовал более тесные военные связи с Израилем, назвав их способом достижения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, за который выступают Япония и Соединенные Штаты. Он считается, что это поможет противостоять растущей напористости Китая в регионе.

Японский министр подчеркнул, что мир и стабильность на Ближнем Востоке также помогут миру и процветанию Японии.