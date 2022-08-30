Япония и Израиль подписали стратегическое соглашение
Министр обороны Бени Ганц и его японский коллега Ясукадзу Хамада подписали 30 августа соглашение об активизации сотрудничества в сфере военной техники и технологий.
Документ был подписан на фоне визита главы израильского минобороны по случаю 70-летия установления отношений между двумя странами.
Ганц сказал, что укрепление сотрудничества в сфере обороны поднимет связи между странами на стратегический уровень.
"Это сотрудничество в более широких областях, от оборонных технологий до обмена информацией и межвоенных действий, укрепит обороноспособность каждой страны, а также наш совместный вклад в мир и стабильность в наших регионах и во всем мире", — подчеркнул Ганц.
Хамада приветствовал более тесные военные связи с Израилем, назвав их способом достижения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, за который выступают Япония и Соединенные Штаты. Он считается, что это поможет противостоять растущей напористости Китая в регионе.
Японский министр подчеркнул, что мир и стабильность на Ближнем Востоке также помогут миру и процветанию Японии.
אני מסיים יום ראשון של ביקור ביטחוני – מדיני חשוב ביפן, במסגרתו נפגשתי עם מזכיר הקבינט של יפן ועם היועץ לביטחון לאומי. לאחר מכן ערכנו בשגרירות ישראל ביפן טקס לכבודו של סגן שר הביטחון היפני לשעבר, נאקיאמה יסוהידה, שפתח את הדלת ליחסי הביטחון בין שתי המדינות והוא ידיד אמת של ישראל. pic.twitter.com/0upf351OdY— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) August 29, 2022