



Яков Кедми возмущен Пугачевой и Макаревичем

Бывший директор агентства Натив Яков Кедми высказался в программе обер-пропагандиста РФ В. Соловьева о покинуувших Россию эстрадных звездах - Алле Пугачеве и Андрее Макаревиче.



Кедми высказался о Макаревиче и его единомышленниках в разговоре с политологом Евгением Сатановским. Тот указал на непонимание музыкантом важности присоединения Крыма к РФ, без чего, по словам Сатановского, стране грозило прямое столкновение с НАТО. Эксперт из Израиля выразил мнение, что заявления артистов, не относящиеся к искусству, следует пропускать мимо ушей. Сбежавшие в его страну российские звезды исключением не являются.



«Скажи, если бы ты попытался анализировать его музыку или вокальные способности, как бы это выглядело? У тебя есть музыкальный слух, образование? Ты что-то в этом понимаешь? На тебя бы все, кто относится к этой сфере, смотрели с удивлением. Да, вы можете сказать, что вам это нравится или не нравится. Но чего вы лезете в музыку?» - возмутился Кедми.





Сатановский в ответ признался, что Макаревич прославился в СССР на фоне «избыточной официальной эстрады, которая всем надоела». Слушателям, как утверждает политолог, хотелось другой поэзии «про что-нибудь», и исполнитель хита «Синяя птица» казался таким артистом. Кедми отреагировал на это напоминанием, что политическая «аналитика» выступающего против СВО Макаревича вообще не заслуживает внимания.



«Ты в этой области ничего не понимаешь – с точки зрения искусства. А что Макаревич понимает в политике? Что он своими мозгами понимает в геополитических проблемах, Крыме, безопасности, международных угрозах? А что Пугачева понимает? Перечислять можно бесконечно. Но сам факт их упоминания – какое нам дело до того, что думает тот или иной артист о вещах, которые он не понимает? Медициной должен заниматься профессионал – врач. С политикой то же самое», - сказал Кедми.



По словам эксперта, многие люди не понимают, что политика, военное искусство и государственное управление являются сложным делом, требующим подготовки, опыта и особых навыков. В силу этого заявления о военно-политической ситуации от деятелей вроде Пугачевой или Макаревича не имеют смысла и не представляют ценности – но все равно принимаются к сведению из-за известности данных личностей.

«Политика – это тяжелая работа. Это профессия, требующая, во-первых, способностей, во-вторых, обучения, в-третьих, доказанного положительного опыта. Это не просто кривляка со сцены, берущий на себя наглость говорить, что что-то должно быть по-другому», - заявил Кедми в программе «Армагеддоныч» на «Соловьев LIVE».