



Яков Кедми: лучший способ избежать ядерного армагеддона - нанести удар первым

Экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми объяснил смысл вероятного изменения концепции российского ядерного удара.



«Ответный удар подразумевает то, что свой удар противник уже наносит. По концепции, которая была выработана в России, — ответный удар является встречным, который нанесет ущерб противнику до того, как его ракеты достигнут российской территории. Это наивысшая степень встречного удара, который должен остановить противника в принятии решения. Но если он [противник] его примет, то все равно часть этих ракет достигнет российской территории»,

говорит эксперт.



Кедми подчеркнул, что этот простой расчет всегда будет находиться в поле зрения руководства страны.



«Поэтому сегодня вопрос стоит в том, а как пересмотреть эту доктрину, можно ли снизить риски или их вообще предотвратить. Основное, чем можно предотвратить — это упреждающий или превентивный удар. Эта концепция существует в США, однако Россия долго не шла на эту концепцию. Теперь такая концепция применения ядерного оружия Россией с одной стороны создает большую напряженность между странами, а с другой — это дополнительный элемент, который говорит США о том, что их попытка „играть на грани“ может привести к тому, что Россия перестанет полагаться на их благоразумие»,

говорит Кедми.



Эксперт подчеркивает, что только превентивный удар по ядерным средствам нападения противника может его обезоружить и тогда ядерной войны не будет. Он отметил, что теперь главной целью для превентивной атаки становятся исключительно ракетные средства нападения противника.



По словам Кедми, Запад по-прежнему верит в возможность применения Россией ядерного оружия. Он подчеркнул, что западные военные профессионалы оценивают именно ядерные возможности России, а не ее возможные решения по применению или не применению ядерного арсенала.



«Если у России будет возможность уничтожить основную атакующую силу ядерного оружия противника до того, как ракеты противника поднимутся в воздух, то это будет самое эффективное средство для предотвращения ядерной войны с поражением мирного населения. Ядерное оружие, прежде всего, должно быть использовано против ядерного оружия. Нейтрализовал стратегическое ядерное оружие и все, больше не надо воевать»,

заключил Яков Кедми.