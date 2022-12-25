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Яир Нетаниягу: я никому не хочу вреда
25.12.2022 20:29 Аркадий Бочаровский

Яир Нетаниягу: я никому не хочу вреда



Яир Нетаниягу, сын кандидата в премьер-министры Биньямина Нетаниягу, заявил, что высокопоставленные чиновники в прокуратуре и полиции предали страну, потому что "шили дела" для его отца. Он сказал, что наказанием за это будет “не тюрьма”.

После того как его слова были опубликованы, сын кандидата в премьер-министры дал понять, что не призывал никому причинять вред, и заявил, что СМИ исказили его слова: "Я до сих пор каждый раз удивляюсь фальшивым новостям и убийству моего имиджа, которое устраивают левые СМИ, хотя я уже должен был бы к этому привыкнуть".

“Любой, кто посещал уроки понимания прочитанного в начальной школе, может легко понять, что цель моих слов на радио - подчеркнуть слушателям "серьезность" уголовных преступлений, совершенных сотрудниками службы, согласно израильскому законодательству, и ничего более, и, конечно же, я не призывал причинить кому-либо вред", - добавил Яир.

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