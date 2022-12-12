



Яир Нетаниягу требует, чтобы государство оплатило его судебные издержки

Сын Биньямина Нетаниягу Яир Нетаниягу требует, чтобы государство вместо него выплатило компенсацию в размере сотен тысяч шекелей, которую его обязали выплатить после того, как он проиграл иск о клевете - так стало известно сайту "The7eye".



Суд обязал Яира Нетаниягу выплатить редактору сайта walla Ави Алкали 250 000 шекелей за необоснованную клевету (половину суммы первоначального иска, который был подан также против другого ответчика).



После добавления судебных издержек, процентов и оплаты за исполнение решения суда сумма увеличилась до 420 000 шекелей.



Недавно сын Нетаниягу обратился в окружную прокуратуру Тель-Авива и попросил, чтобы государство выплатило компенсацию вместо него. Основанием для необычной просьбы послужило утверждение, согласно которому проигрыш Нетаниягу в иске о клевете вызван халатностью государственного служащего.

