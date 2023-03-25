



Яир Нетаниягу: США финансируют протесты в Израиле

Государственный департамент США финансирует антиправительственные протесты против судебной реформы в Израиле, о чем в пятницу заявил Яир Нетаниягу в твиттере .



В одном твите, которым поделился сын премьер-министра, было высказано предположение, что за протестами против судебной реформы, происходящей в Израиле, стоят американцы. Это, согласно твиту, было сделано для того, чтобы оказать давление на премьер-министра, чтобы он достиг соглашения с иранцами.



Твит, которым поделился Нетаниягу-младший, гласил: “Американский государственный департамент стоит за протестами в Израиле с целью свержения Нетаниягу, по-видимому, для того, чтобы заключить соглашение с иранцами. Есть ли в этой стране ШАБАК ?”



Затем он поделился еще одним твитом, на этот раз добавив мигающие смайлики с красной сиреной, привлекая внимание к сообщению Марка Левина и прикрепленной статье с альтернативно-правого новостного сайта Breitbart, в которой утверждалось, что Государственный департамент США пытается свергнуть правительство Нетаньяху. вероятно, от имени Ирана.



Затем он опубликовал уже удаленный твит, в котором написал, что статья Breitbart была “сумасшедшим разоблачением Марка Левина, ведущего телепрограммы, широко просматриваемой в Америке, и бывшего заместителя генерального прокурора Соединенных Штатов”.



Однако на самом деле Марк Левин является ведущим ток-шоу на канале Fox News, томящимся в нижней части рейтинговых чартов в США, и был не заместителем генпрокурора, а руководителем аппарата генпрокурора при Рейгане в 1980-е годы.



