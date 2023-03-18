



Яир Нетаниягу сравнил протестующих с нацистскими коричневорубашечниками

Старший сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу сравнил массовое движение протеста против судебной реформы правительства с нацистскими военизированными формированиями Sturmabteilung, или SA, в своей последней тираде, направленной против антиправительственных демонстрантов.



Выступая в пятницу на радиостанции "Галей Исраэль" вместе с ультраправым обозревателем Кэролайн Глик, Яир Нетаниягу заявил без каких-либо доказательств, что антиправительственные протестующие пытались сжечь Кнессет, подобно поджогу Рейхстага в 1933 году.



Яир Нетаньяху сказал, что "процесс, который переживают израильские левые… один к одному сопоставим с 1930-ми годами в Германии".



"Что произошло в 1930-х годах в Германии? Наемные бандиты осуществляли политический террор на улицах. Между прочим, никакого убийства, никого не убивали. Политический террор через запугивание, через насилие, через нарушение общественного порядка, запугивание граждан. Они создали хаос, а затем их партия поднялась недемократическим путем", - заявил Яир Нетаниягу.



Имея в виду, что протестное движение в Израиле стремится свергнуть правительство, используя нацистскую тактику, Яир Нетаниягу сказал, что Гитлер не был избран демократическим путем, а, скорее, что "на самом деле были оперативники СС, которые стояли на избирательных участках и избивали тех, кто пытался проголосовать за другую партию. Был сожжен Рейхстаг, что эквивалентно попытке сжечь Кнессет, что сейчас делают левые. И они на самом деле получили власть посредством террора".



Он назвал критиков, которые сравнили действия правительства с Германией 1930-х годов, "смехотворными".



"Это те, кто призывает к диктатуре, они ведут Израиль к фашизму. Это те, кто использует те же методы, что и чернорубашечники в Италии, неприятно сказать, но и СА в Германии", — добавил Яир Нетаниягу.



СА, в просторечии известная как "коричневорубашечники", была первоначальным военизированным крылом нацистов и в конечном итоге помогла партии прийти к власти. Она была причастен к погрому "Хрустальной ночи", а также к другим насильственным действиям, направленным на запугивание политических соперников.



Отвечая Яиру Нетаниягу, организаторы протеста заявили, что его высказывания были "отвратительным кровавым наветом со стороны неуравновешенного человека, который должен находиться за решеткой под надзором".

