



Яир Нетаниягу репостит сообщения с критикой главы ЦАХАЛ: как отреагировал Галант

Яир Нетаниягу, сын премьер-министра, поделился публикацией в Facebook с критикой начальника штаба ЦАХАЛа Герци Халеви за то, что он не расправился с резервистами-отказниками.



В сообщении, написанном журналистом Эрезом Тадмором, утверждается, что Халеви “будут помнить как самого неудачливого начальника штаба в истории ЦАХАЛа”.



Яир Нетаниягу удалил пост после того, как это было широко освещено в СМИ.



Министр обороны Йоав Галант с заявлением в поддержку Халеви, по-видимому, в ответ на критику, заявив, что он “один из самых выдающихся офицеров, которых я встречал за все годы своей службы в ЦАХАЛе и силах безопасности — смелый, честный, серьезный, уравновешенный и основательный командир. Израильский народ очень выигрывает от того, что в эти сложные времена начальник штаба Халеви возглавляет ЦАХАЛ”.





