



Яир Нетаниягу поддержал Бен-Улиэля во время выступления отца на ГА ООН

Яир Нетаниягу опубликовал пост в поддержку Амирама Бен-Улиэля, убившего семью Довабше в результате поджога в 2015 году, во время выступления его отца на Генассамблее ООН.



По словам сына премьер-министра, мужчину посадили на основании признания, полученного путем применения силы.



Один из пользователей, пост которого он ретвитнул, написал: "После двух минут пыток ты запоешь все, что они тебе скажут".



"Все очень просто. Принцип, который отличает монстров от людей. Человека не сажают в тюрьму на основании признания, полученного под пытками. Что в этом сложного", - задался вопросом Яир Нетаниягу.



