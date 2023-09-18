



Яир Лапид: я буду главой правительства

Глава оппозиции и лидер партии Еш Атид Яир Лапид дал большое интервью 12-му каналу израильского ТВ.



Канал сообщает об “интригующем оптимизме” главы оппозиции. Он отказывается согласиться с тем, что неприятности правительства на самом деле являются ловушкой для него самого.



Лапид утверждает: "Я знаю эту теорию. Она так не работает. Если бы она так работала, я бы до сих пор был премьер-министром. Что "убьет" это правительство, так это то, что оно не функционирует. А не функционирует оно потому, что извратило израильские приоритеты так, что действует против своих граждан. Оно начало свой путь с того, что не действовало в интересах своих граждан, а теперь оно действует против своих граждан. Правительства, которые действуют против граждан, долго не живут".



Отвечая на вопрос об успехе Ганца по сравнению с его ухудшением в опросах ("Я аплодирую ему"), Лапид сообщил, что он сказал американцам, что ни при каких обстоятельствах не войдет в правительство Нетаниягу, какая бы сделка не была поставлена на повестку дня.



Далее Лапиду задали вопрос: “Есть бессмертный вопрос, который задал вам Бен Шани, собственно, станете ли вы премьер-министром, вы должны его помнить. Я подумал, что если я спрошу вас еще раз, вы опять скажете мне "да", поэтому я спрошу по-другому: каковы, по вашей оценке, шансы, в процентах, что вы снова станете премьер-министром?



"Я не знаю, как на это ответить", - ответил Лапид. "Даже тогда мне не следовало отвечать "да". Это был неразумный ответ. В то время я занимался политикой час и десять минут". "А 70% или 80% вы тоже не готовы назвать?", - уточнил корреспондент. Лапид ответил: "По моим оценкам, я стану премьер-министром".

