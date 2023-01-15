



Яир Лапид требует провести референдум

Глава оппозиции, Яир Лапид пришел в студию портала Ynet и рассказал о том, почему не пришел на демонстрацию “в защиту демократии”.

"На демонстрации было много, очень много людей из партии "Еш Атид"", - сказал Лапид. "Организаторы демонстрации чувствовали себя неловко, а за два-три дня до демонстрации некоторые подчеркивали, что мое появление сделает ее слишком политической, хотя я считаю, что она политическая и должна быть политической. Поэтому я заранее объявил, что не приду и что придут люди из "Еш Атид", как активисты, так и члены Кнессета. Я рад, что демонстрация Эта была такой успешной, но это первый шаг на длинном пути. Будут еще демонстрации".



"Я буду с протестующими очень долгое время под дождем, в холод и с зонтиками, как это было на протяжении последних 11 лет", - продолжил Лапид. "Я не думаю, что есть кто-то, кто сомневается в степени моей приверженности этой борьбе".



Лапид присоединился к призыву бывшего президента Реувена Ривлина, который в интервью Надаву Эялю предложил провести референдум по элементам правовой реформы Нетаниягу-Левина.



"Я видел реакцию лидеров коалиции, которые сказали: "Народ с нами". Израиль должен быть страной, где разрешена свобода слова. Только на этой неделе члены коалиции объявили, что я должен быть арестован, потому что выступаю против правительства. Если вы думаете, что это не коснется и вас - вы ошибаетесь".



Глава оппозиции заявил, что правительство делает вид, что изменения, которые оно планирует внести в судебную систему, вызваны профессиональными причинами. "Я никогда не говорил, что нет необходимости вносить поправки. У меня нет проблем с пискат а-итгабрут большинством в 70 членов Кнессета, из которых 10 - представители оппозиции. Но это не имеет значения, потому что это вовсе не профессиональная дискуссия о правовой системе - это преступная группировка, которая пытается уйти от суда и притворяется, и я не участвую в этом притворстве. У меня к ним предложение: они говорят, что народ с ними? Давайте проведем референдум по этому поводу, прежде чем принимать решение. Прежде чем мы решим превратить Израиль из демократического государства в недемократическое, мы должны выйти к народу и спросить его, верно?".