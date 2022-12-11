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Яир Лапид сделал прививку от COVID и призвал израильтян последовать его примеру | Фото: кредит офис премьер-министра Израиля
11.12.2022 18:45 Евгения Маркова

Яир Лапид сделал прививку от COVID и призвал израильтян последовать его примеру

Премьер-министр Яир Лапид получил прививку от COVID в своем офисе в Тель-Авиве.

"Я призываю граждан Израиля — и особенно тех, кто находится в группе риска, — пойти и сделать прививку, потому что заболеваемость COVID и гриппом растет с каждым днем. Только так мы можем легко и безболезненно пережить эту зиму и защитить наших близких: маму, папу, бабушку и дедушку", — говорится в заявлении Лапида.

В настоящее время в Израиле в тяжелом состоянии госпитализированы 178 человек с COVID, по сравнению со 144 неделю назад и 107 месяц назад.
 

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