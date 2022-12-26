



Яир Лапид поздравил силовиков с успешной антитеррористической операцией

Премьер-министр Яир Лапид поздравил ШАБАК, ЦАХАЛ и полицию с успешной операцией по аресту группы террористов, планировавших крупный теракт в Израиле.



Премьер-министр Лапид:



"В ходе операции, длившейся несколько недель, силы безопасности арестовали в Иудее и Самарии террористов, которые планировали совершить крупный теракт на территории Израиля по указанию из сектора Газа.



Война против террористических инфраструктур и террористов продолжается на всех уровнях изо дня в день. Силы безопасности продолжают постоянную работу по предотвращению любых попыток причинить нам вред.



Борьба не окончена. Государство Израиль действует непрестанно, проявляя нулевую терпимость к терроризму. Только так мы можем обеспечить нормальную жизнь, упорно борясь с террором".

