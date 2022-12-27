



Яир Лапид осуждает новое “правительство безумия”

Уходящий в отставку премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил в понедельник, что политика, выдвинутая членами следующего правительства, представляет собой “грабеж демократических ценностей”.



“Если кто-то думает, что это закончится формированием правительства, он совершенно ошибается”, — сказал Лапид в начале заседания фракции своей партии “Еш Атид” в израильском парламенте, Кнессете.



Лапид осудил коалиционную требование крайне правых законодателей от “Религиозного сионизма”, котороя позволит владельцам бизнеса и даже врачам отказываться от оказания услуги, если это противоречит их религиозным чувствам, хотя Нетаниягу пришлось дважды пояснить, что он не поддерживает это предложение.



“Это никогда не прекратится. Никогда и нигде в мире не было религиозного и националистического экстремизма, который однажды и по собственной инициативе сказал бы: “Все в порядке, с меня достаточно, я ухожу”, – добавил Лапид. “Они не влюбятся в демократию внезапно. Они не увидят света и не придут к выводу, что верят в либеральные ценности Декларации независимости Израиля”.



“Это не “полноправное” правительство, это правительство безумия”, – добавил политик.



Биньямин Нетаниягу ответил на замечания Лапида, заявив, что именно тот не уважает демократию, “отказывая принять решение народа” в связи с победой на ноябрьских выборах правой коалиции лидера “Ликуд”.



“Лапид, проигрыш на выборах – это не конец демократии, это суть демократии. Вы восстаете против решения народа, вы распространяете бесконечную ложь против избранного правительства”, – сказал новый премьер-министр.



“Каким будет ваш следующий шаг? Отправить своих протестующих лезть на заборы Кнессета? Я призываю вас действовать ответственно, принять решение народа, передать власть надлежащим образом, чтобы мы могли исправить все, что вы разрушили в последние полтора года”, – продолжил Нетаниягу.