



Яир Лапид о компромиссном предложении: Слишком хорошо, чтобы быть правдой

Лидер оппозиции Яир Лапид в воскресенье, 10 сентября впервые прокомментировал компромиссное предложение относительно судебной реформы, выдвинутое правительством на прошлой неделе.



“Еще месяц назад я предупреждал, что за несколько дней до обсуждений в БАГАЦ и перед поездкой Нетаниягу в США внезапно появится компромиссное предложение, которое будет выглядеть слишком хорошо, чтобы быть правдой”, – сказал Лапид в комментариях на ежегодной конференции Центров социальной справедливости.



По мнению политика, это предложение “действительно нереально”. Его цель будет заключаться “не в достижении соглашений”, а в том, чтобы “организовать Нетаниягу встречу в Белом доме и, прежде всего, создать трудности судьям БАГАЦа при обсуждении петиций”.



“Но мы должны продолжать прилагать все усилия, чтобы предотвратить раскол в народе Израиля. В отличие от главы правительства и его министров, у нас есть национальная ответственность за судьбу этой страны", – добавил он.



Лапид уверен, что нужно объявить “18-месячный мораторий на законодательство о государственном перевороте” и закрепить это в законе.



“Полтора года тишины – это то, что нужно этой стране и ее гражданам, как воздух, чтобы дышать. Этого времени достаточно для достижения широких соглашений, для восстановления и оздоровления экономики, народной армии, израильского общества”, – утверждает лидер оппозиции.

