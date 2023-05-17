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Яир Лапид: никогда в истории еще не было такого наглого ограбления казны
17.05.2023 10:11 Аркадий Бочаровский

Яир Лапид: никогда в истории еще не было такого наглого ограбления казны


Глава оппозиции Яир Лапид встретил новый день твитом следующего содержания: “Никогда за всю историю страны не было более вопиющего ограбления государственной казны. Вымогательство не знает границ, и израильский средний класс вынужден финансировать разрушение будущего своих детей”.

Лапид недоволен сообщениями о грядущем принятии бюджета и характере раздела денег в рамках коалиционных соглашений.

Твит Лапида был встречен валом негативных реакций. Ему напомнили и о 53 миллиардах шекелей для арабского сектора, выделенных ради того, чтобы привлечь в “правительство перемен РААм и Мансура Аббаса, и о миллиарде, обещанном депутатам-харедим за то, чтобы это правительство сохранить.

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