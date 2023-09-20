



Яир Лапид: Нетаниягу потерял контроль, призыв носить оружие в Йом Кипур опасен

В начале заседания фракции Еш Атид лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал предупреждения сил безопасности о возможных терактах в Иудее и Самарии и обрушился на премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Лапид сказал: "Он потерял контроль над собственными людьми, каждый ведет свою политику. Призывать граждан приходить в синагогу с оружием в Йом Кипур - это не политика безопасности, а популизм, который опасен. Действовать вопреки позиции ШАБАКа - беззаконие".



По его словам, "вместо того, чтобы бежать от проблем до самой Калифорнии, Нетаниягу должен обуздать своих безответственных министров и действовать, чтобы всех успокоить".