



Яир Лапид и Ципи Ливни дадут показания против Биньямина Нетаниягу

В воскресенье, 27 ноября, государственное обвинение обновило список свидетелей, и в него вошли трое высокопоставленных лиц – премьер-министр Яир Лапид, бывший министр юстиции Ципи Ливни и бывший руководитель аппарата Биньямина Нетаниягу.



Обвинение намерено вернуться к делу 1000 о незаконных подарках и сделать первый серьезный шаг в деле 2000 о “Едиот Ахронот” – “Исраэль хайом” с начала судебного разбирательства в мае 2000 года.



Ожидается, что Лапид даст показания о предполагаемых попытках Нетаниягу внести поправки в законы и политику страны, чтобы предоставить особые возможности для магната Арнона Милчена, который несколько раз преподносил Нетаниягу дорогие подарки на сотни тысяч шекелей. Совокупность этих обстоятельств привела к обвинению в злоупотреблении доверием по делу 1000.



Ожидается, что Ари Хароу, выступивший свидетелем со стороны государства, дополнит различные детали обоих дел.



Предполагается, что Ливни даст показания по “делу 2000” о попытках Нетаниягу изучить возможность принятия закона, который подорвал бы позиции “Исраэль хайом” в пользу “Едиот ахронот”. Принятие закона могло быть частью схемы подкупа СМИ, в которой Нетаниягу помогал “Едиот ахронот” в обмен на положительное освещение его деятельности.