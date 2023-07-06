



Яир Голан создает "сионистскую партию 21-го века"

Бывший член Кнессета Яир Голан в настоящее время создает новую левую партию, которая будет участвовать в следующих выборах в Кнессет.



Голан был заместителем министра экономики от Мерец. Перед выборами 2022 года он баллотировался на пост лидера партии против Захавы Гальон и проиграл. На внутренних выборах в партии Голан занял четвертое место, но партия не смогла преодолеть избирательный порог.



В последние несколько дней Голан начал проводить встречи и конференции, чтобы набрать сторонников и активистов для своей новой партии. В приглашении на встречу, которая состоится через две недели в поселении Карми Йосеф, написано следующее: "Мы встречаемся с Яиром Голаном. Тема встречи: создание нового политического движения в Государстве Израиль".



Также написано, что "Яир Голан представит новое движение, его концептуальную платформу, общественные и ценностные цели, и, конечно, план действий на ближайшую и долгосрочную перспективу".



В приглашении содержится объяснение решения Голана создать новую партию: "Помимо совершенно особого и важного общественного протеста граждан Израиля в эти дни, высшей обязанностью является создание и укрепление ценностно ориентированной политической организации, которая будет стремиться утвердить либеральные и еврейские сионистские ценности Декларации независимости в Израиле 21 века".

