



Яир Голан призвал к “ненасильственному восстанию” против правительства

Бывший член Кнессета от “Мерец” Яир Голан призвал к ненасильственному восстанию против правительства, что вызвало критику со стороны правящей коалиции.



Голан, бывший генерал-майор ЦАХАЛа, заявил Kan, что общественность должна сопротивляться правительственной судебной реформе, в том числе незаконными средствами.



“Перед лицом попыток разрушить демократию мы окажем однозначное гражданское сопротивление, и если нам потребуется крупномасштабное и ненасильственное восстание, именно это мы и сделаем”, — говорит Голан.



“Мой призыв здесь разумный и ненасильственный”, — говорит он, но отмечает, что у протестующих “не будет другого выбора, кроме как нарушить закон”.

В “Ликуде” назвали комментарии Голана “подстрекательством к мятежу” и призвали провести расследование.



“Те, кто нарушает закон и призывает нарушать закон, должны заплатить цену. В противном случае верховенство права не имеет смысла”, — говорят “Ликуде”.



