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Яфа Бен-Давид: я - жертва невиданного террора
28.08.2022 09:45 Аркадий Бочаровский

Яфа Бен-Давид: я - жертва невиданного террора


Глава профсоюза учителей Израиля Яфа Бен-Давид дала интервью порталу ynet.

Госпожа Бен-давид сообщила: “В 11:30 возобновятся переговоры с минфином. Они продолжаются уже девять месяцев и за это время не сдвинулись ни на йоту”

Бен-Давид также горько жаловалась на неприличное поведение чиновников министерства финансов: “Я жертва такого террора, который никто не видел в этой стране.  Министерство финансов должно осознать, что оно не может диктовать политику в сфере педагогики. Они рассказывают про меня разные истории и пытаются мне лично навредить, навредить моему мужу и моей семье, они не боятся и готовы к самым грязным трюкам”.
 

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