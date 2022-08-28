



Яфа Бен-Давид: я - жертва невиданного террора



Глава профсоюза учителей Израиля Яфа Бен-Давид дала интервью порталу ynet.



Госпожа Бен-давид сообщила: “В 11:30 возобновятся переговоры с минфином. Они продолжаются уже девять месяцев и за это время не сдвинулись ни на йоту”



Бен-Давид также горько жаловалась на неприличное поведение чиновников министерства финансов: “Я жертва такого террора, который никто не видел в этой стране. Министерство финансов должно осознать, что оно не может диктовать политику в сфере педагогики. Они рассказывают про меня разные истории и пытаются мне лично навредить, навредить моему мужу и моей семье, они не боятся и готовы к самым грязным трюкам”.

