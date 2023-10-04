



Ядерный взрыв над Сибирью: в РФ требуют наказать Симоньян

Помощник депутата Мосгордумы Николай Королев подал в Следком РФ и МВД жалобу на прокремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян за ее слова о том, что устроить ядерный взрыв над Сибирью "будет хорошо".



"Я думал, что видел уже все возможные проявления пропаганды, но, оказывается, нет предела моральному разложению. Я не поверил своим ушам и глазам ни с первого, ни со второго раза... Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений", - возмутился он в соцсети.



По словам Королева, он потребовал от СК РФ и МВД проанализировать высказывания Симоньян и привлечь ее к административной или уголовной ответственности.



Ранее в своей программе Симоньян сказала, что по Вашингтону России "долбить не придется", поскольку "ничего страшного" не будет, если устроить ядерный взрыв над Сибирью.