



Ядерные переговоры: Иран хочет решить четыре вопроса

Иран заявляет, что в рамках затянувшихся переговоров с мировыми державами о восстановлении ядерной сделки 2015 года, он настаивает на решении четырех вопросов.



Об этом сообщает Times of Israel.



Вопросы касаются, среди прочего, заверений США в том, что новая сделка сохранится, освобождения от карательных санкций и наблюдения ООН за иранскими объектами.



"Как сказал президент Ирана, мы обсуждали и будем рассматривать четыре темы на переговорах", - заявил представитель Ирана Али Бахадори-Джахроми.



По первому пункту он сказал, что "гарантии должны быть обнадеживающими", имея в виду главным образом требование Тегерана, чтобы новіе администрации США не отменили сделку в будущем, как это произошло с Трампом.



Бахадори-Джахроми также заявил, что "отмена санкций должна быть значимой и устойчивой", поскольку богатый нефтью Иран надеется по-настоящему получить экономические выгоды от снятия санкций.



"Политические претензии по вопросам безопасности должны быть закрыты", - подчеркнул он, имея в виду заявление Ирана о том, что расследование ООН в отношении необъяснимых ядерных частиц на разных объектах, является "политическим" и должно быть закрыто до реализации новой сделки.