



Ядерное соглашение между США и Южной Кореей: что дальше?

В среду президент Южной Кореи Юн Сук Йоль посетил Соединенные Штаты. В ходе встречи США и Корея объявили о соглашении, которое получило название Вашингтонская декларация.



Ее цель – предоставить южнокорейскому руководству более существенную роль в планировании ответа на возможную ядерную агрессию со стороны Северной Кореи. В рамках этой декларации США обязались разместить свои “стратегические активы” вокруг Корейского полуострова, а также пообещали первый с 1991 года визит своей атомной подводной лодки.



Вашингтонская декларация содержит более четкие формулировки, чем предыдущие соглашения, по которым США обещали Сеулу защиту от агрессии северного соседа. США обязались сдерживать Северную Корею всеми доступными средствами не только ПВО, но и ядерным оружием.



Эксперты отмечает, что формулировки, прописанные в соглашении, хоть и дипломатические, но довольно жесткие.



США “обязуются приложить все усилия для консультаций с Республикой Корея по любому применению ядерного оружия на Корейском полуострове”. Обе стороны обязуются “участвовать в более глубоком, совместном принятии решений по ядерному сдерживанию”, в частности путем “расширения диалога и обмена информацией о растущих ядерных угрозах” в Южной Корее.



Союзники создадут новую ядерную консультативную группу для “укрепления расширенного сдерживания, обсуждения ядерного и стратегического планирования и управления” по поводу угрозы со стороны Пхеньяна.



То есть теперь Сеул будет иметь гораздо большее право голоса по принятию любых решений, касающихся ядерной угрозы со стороны Северной Кореи и ответа на действия Пхеньяна. Декларацию приняли в 70-летие альянса между Вашингтоном и Сеулом из-за все более агрессивных действий России, Китая и Северной Кореи.



Однако в последние годы в Южной Корее как общественное мнение, так и сам президент Юн стали склоняться к собственному арсеналу ядерного оружия. Хотя уже после принятия декларации президент “подтвердил давнюю приверженность” Договору о нераспространении ядерного оружия, которое не позволит стране иметь собственные атомные бомбы.



Ожидается, что Пхеньян ответит одним-двумя угрожающими актами в ближайшие дни. В декабре прошлого года Ким Йо Чен, сестра и заместитель лидера Северной Кореи, угрожала испытанием межконтинентальной баллистической ракеты на обычной траектории, а не на запуски под крутым углом , позволяющим избежать угрозы соседним странам.



Китай, скорее всего, ограничится своими привычными заявлениями о “решении всех проблем путем диалога”.